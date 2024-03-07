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رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالتعاون مع ليبيا.. منظمة المرأة العربية تناقش كيفية تفعيل الآليات القانونية لحماية النساء

صدى البلد

تتعاون منظمة المرأة العربية مع دولة ليبيا في عقد فعالية موازية لاجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك حول موضوع “كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب: عِبر من التجارب العربية”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024 بمبنى الأمم المتحدة، بنيويورك.

تستعرض الجلسة التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة سعياً لتقييم آثارها وتسليط الضوء على وضع المرأة في مجال بناء الدولة وحفظ السلام في أوقات النزاعات وعدم الاستقرار،

وتشهد الجلسة تبادل أفضل الممارسات من المنطقة العربية بشأن إنفاذ وتعزيز تدابير حماية المرأة في أوقات الحروب والنزاعات وتوفير العلاج الطبي والنفسي للناجين والضحايا.

وتستهدف الوصول لتوصيات بشأن سبل تعزيز إنفاذ القوانين وتدابير الحماية وآليات العلاج الطبي والنفسي للمرأة في أوقات الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار السياسي.

يُشارك في الورشة عدد من الوزيرات وواضعي السياسات العامة في الدول العربية؛ حيث تُشارك الدكتورة حورية خليفة الطرمال، وزيرة الدولة لشئون المرأة بليبيا وعضوة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والمهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأردنية وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والوزيرة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة يسرى كريم محسن، المديرة العامة للدائرة الوطنية للمرأة العراقية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والوزيرة الدكتورة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة، والسفير عبد الله علي فضل السعدي، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة. 

كما تشارك الدكتورة آمال حمد، وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين، وشيريان ماثيوز، الرئيس التنفيذي لمنظمة Help Age International.

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