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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 8%.. نقل أسهم أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة

أرامكو
أرامكو


أعلن ولي العهد إتمام نقل (8%) من إجمالي أسهم شركة أرامكو السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

وقال ولي العهد السعودي "تظلّ الدولة المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة 82.186 % من إجمالي أسهم الشركة.

وأضاف" صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعرفة واستحداث المزيد من الوظائف.

وتابع: تساهم عملية النقل من أرامكو في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية

واكمل : يأتي النقل من أرامكو استكمالا لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع موارده بما يسهم في تحقيق مستهدفات

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، أعلنت في وقت سابق عن اتفاق تعاون بين شركة أرامكو السعودية الرقمية وشركة إنتل العالمية لإنشاء أول مركز لتطوير شبكة الوصول المفتوح للراديو بالمملكة
         
واشارت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس الي إن من شأن هذه الخطوة تعزيز الابتكار والتقدم التقني

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