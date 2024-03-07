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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

صدى البلد

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مناقشة البحث الرئيسى للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعنوان "الذكاء الإصطناعى ودوره فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم ركائز الأمن القومى المصرى" ، والذى نفذته كلية الدفاع الوطنى فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وألقى اللواء أح أشرف فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى العلمى والبحثى داخل الأكاديمية بما يمكنها من أداء دورها الرئيسى فى بناء وتطوير الشخصية العسكرية وكذلك المدنيين من كافة أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية وكذا الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة .

شارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطنى ، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتعظيم الإستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الإصطناعى بكل ما تشمله من إمكانيات لتحقيق رؤية الدولة المصرية فى التنمية المستدامة.

رئيس الأركان

وفى نهاية البحث نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور ، مشيداً بموضوع البحث وأهميته فى مواكبة التطور العلمى والتقنى وتطبيقاته المختلفة لتطوير الأداء داخل القوات المسلحة.

كما أثنى على الدور الذى تقوم به الأكاديمية لتأهيل الدارسين وفقاً لأسس علمية حديثة بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسئوليات التى يكلفون بها لحماية ركائز الأمن القومى على كافة المستويات.

حضر البحث عدد من قادة وضباط القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ودارسي الأكاديمية.

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رئيس الأركان الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة الذكاء الاصطناعي كلية الدفاع الوطني الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

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