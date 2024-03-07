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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| محمد هشام عبية: عرض صلة رحم في بداية رمضان .. فتحي عبد الوهاب عن المداح: أول تعاون مع حمادة هلال

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

فتحي عبد الوهاب عن المداح: أول تعاون يجمعنى بـ حمادة هلال

يُطل النجم حمادة هلال في موسم جديد من المٌسلسل تحت عنوان "المداح أسطورة العودة"، والذي يُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان.

تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع عندما يعود بطل العمل "صابر" الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية لأفاق مُختلفة، حيث تتواصل الحرب مع الجن، ويظهر له المارد "قزح" في صورة إنسان، ويحاول "سميح" فتح بوابات الشياطين للقضاء على صابر الذي يقف لهم بالمرصاد بفضل هبه الله عليه وبمُساعدة أصحاب السر.

يعرض على "صدى البلد".. محمود حمدان: استوحيت "بـ100 راجل" من قصة حقيقية

كشف المؤلف محمود حمدان، عن تفاصيل مسلسله الجديد “بـ 100 راجل”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتقوم ببطولته سمية الخشاب. 

وقال محمود حمدان، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إن العمل ليس قصة كفاح لامرأة مصرية، ولكنه يقدم نموذجا لامرأة واجهات العديد من المصاعب، وسيتم تقديمها بشكل درامي، حيث من المقرر أن تشهد الأحداث تورط البطلة في أمور ما، ما يدفعها لأن تدخل في صراعات. 

محمد هشام عبية: عرض «صلة رحم» في النصف الأول من شهر رمضان

كشف  المؤلف محمد هشام عبية عن موعد عرض مسلسله الجديد “صلة رحم”، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة. 

وقال محمد هشام عبية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “العمل من المقرر عرضه في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وقد يبدأ العرض قبل حلول شهر رمضان على منصة شاهد الإلكترونية”. 

المداح أسطورة العودة 100 راجل صلة رحم

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