وزيرة خارجية ألمانيا: السياسات الإسرائيلية تزيد الموقف في غزة اشتعالا

أكدت وزيرة خارجية ألمانيا، أنه من الصعب وصف الحالة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا في مؤتمر صحفي مع نظيرها البريطاني: "يجب العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وأضافت وزيرة خارجية ألمانيا: “على الحكومة الإسرائيلية ضمان إيصال المواد الغذائية إلى قطاع غزة”.

وتابعت وزيرة خارجية ألمانيا: "قدمنا طلبا بالحاجة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانفراجة في المفاوضات".

وأكملت وزيرة خارجية ألمانيا: "السياسات الإسرائيلية تزيد الموقف في قطاع غزة اشتعالا وتحول دون حل الصراع بالشرق الأوسط".