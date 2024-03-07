عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع بصيدلة الإسكندرية

ندوة بصيدلة الإسكندرية
ندوة بصيدلة الإسكندرية

شهد الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة المحاضرة التى نظمتها كلية الصيدلة بعنوان "الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع"، حاضر فيها السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمتها أشارت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤسسة فاهم معنية بالتوعية بالصحة النفسية وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع واكتشاف الأمراض النفسية ، كما تهدف إلى كسر وصمة العار التي قد تلاحق المريض النفسى.

وأعربت عن أسفها لوصف المجتمع للمريض النفسى بعده صفات أو ألقاب غير صحيحة، ودعت إلى تصحيح هذه المفاهيم لدى الأفراد والمجتمع والتقرب من المريض والاستماع له وتغيير ثقافة المجتمع في هذا الشأن، وكذلك أكدت على ضرورة البعد عن أي مؤثرات على الصحة النفسية، لافتة إلى الأثر السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي وأخبار الصراعات والحروب المختلفة في المنطقة، كما وجهت التحية للمرأة المصرية علي كفاحها وحالة المعاناة التي قد تواجه أحد أفراد أسرتها مع المرض النفسي.

تحت شعار استثمر فيهن.. الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح "اليوم السنوي التاسع للتراث القبطي"

وتم خلال اللقاء إجراء حـوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة حول كيفية التعامل مع المريض النفسى ودمجه داخل المجتمع، وكذلك أهمية الأدوية النفسية في استقرار وعلاج الحالة النفسية.

حضر اللقاء الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق والدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان جويلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة مصطفي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب والدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، وأشرف على تنظيم اللقاء الدكتورة حميده ابو شليب، وممثلي المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالاسكندرية .

الاسكندرية افراد المجتمع التواصل الاجتماعي الدكتور عبد العزيز قنصوه الدكتور علي عبد المحسن السفيرة نبيلة مكرم الصراعات والحروب التعليم والطلاب الامراض النفسية العلاقات الاجتماعية المريض النفسي جامعة الإسكندرية رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

تفاصيل خطيرة.. هل حاولت روسيا اغتيال زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني؟

بعد تحرير سعر الصرف.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب .. تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار بـ تأجيل انتخابات المحامين

الأعلى للإعلام ناعيا شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد منصور: فقدنا رمزا من الطراز الأول

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان للرزق والفرج.. أدركه بـ 12 كلمة حتى الغروب

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

أفضل دعاء في رمضان .. فيه يتضاعف الأجر والثواب

وزير الأوقاف من سيناء: مصر تحفظ حدودها.. ونقف خلف جيشنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عثر على 4 ملايين جنيه.. قصة طالب أمريكي تثير دهشة العالم

مجوهرات لافتة.. جورجينا تثير الجدل بالكاجوال الجريء

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

دراسة تكشف فوائد جديدة لرمضان.. الصيام يحمي من أمراض خطيرة

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ