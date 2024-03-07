الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع بصيدلة الإسكندرية

شهد الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد المحسن القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة المحاضرة التى نظمتها كلية الصيدلة بعنوان "الصحة النفسية.. شجاعة مريض وثقافة مجتمع"، حاضر فيها السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسى ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وفى كلمتها أشارت السفيرة نبيلة مكرم أن مؤسسة فاهم معنية بالتوعية بالصحة النفسية وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع واكتشاف الأمراض النفسية ، كما تهدف إلى كسر وصمة العار التي قد تلاحق المريض النفسى.

وأعربت عن أسفها لوصف المجتمع للمريض النفسى بعده صفات أو ألقاب غير صحيحة، ودعت إلى تصحيح هذه المفاهيم لدى الأفراد والمجتمع والتقرب من المريض والاستماع له وتغيير ثقافة المجتمع في هذا الشأن، وكذلك أكدت على ضرورة البعد عن أي مؤثرات على الصحة النفسية، لافتة إلى الأثر السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي وأخبار الصراعات والحروب المختلفة في المنطقة، كما وجهت التحية للمرأة المصرية علي كفاحها وحالة المعاناة التي قد تواجه أحد أفراد أسرتها مع المرض النفسي.

وتم خلال اللقاء إجراء حـوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس من كلية الصيدلة حول كيفية التعامل مع المريض النفسى ودمجه داخل المجتمع، وكذلك أهمية الأدوية النفسية في استقرار وعلاج الحالة النفسية.

حضر اللقاء الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق والدكتور شريف رستم وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان جويلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة مصطفي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتورة إيمان يوسف وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب والدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، وأشرف على تنظيم اللقاء الدكتورة حميده ابو شليب، وممثلي المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالاسكندرية .