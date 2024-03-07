طبيب يحذر من مرض يؤدي إلى اضطرابات النوم

يعد مريض السمنة عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة، وتشمل تلك الأمراض أمراض النوم أيضا.



وأوضح الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري العناية الحثيثة وأمراض النوم، أن مؤشر كتلة الجسم يؤثر بشكل مباشر على حجم الرئة لذا نجد أن مريض الربو هو الأكثر تأثرا بالسمنة المفرطة.

وأكد الدكتور محمد حسن الطراونة ان مريض الربو والسمنه تزيد لديه أعراض السعال الشديد وعدم القدرة على التنفس مما يعرضه للخطر الشديد واحتمالية الإصابة بالأورام على الرئة.



وأشار الدكتور محمد حسن الطراونة ان انقطاع التنفس أثناء النوم أمر خطير للغاية وتكمن خطورته في ان المريض لا يدرك انه يصاب بهذا الأمر ربما يحدث مصادفة ان يلاحظ شخص يعيش معه هذا الأمر، لافتا الي أن انقطاع النفس أثناء النوم يحدث بسبب السمنة وبالأخص سمنة البطن.



ونصح الدكتور محمد الطراونه صاحب الأمراض التنفسية بتجنب السمنة والتخلص منها اذا كان مصاب بها بالفعل، وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على الرشاقة وصحة الجسم والبدن وتناول الطعام الصحي قليل الدهون.



ومن جانبه حذر الدكتور أيمن سالم من ضرورة توخي الحذر من مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم خاصة إذا كان يحدث بشكل متكرر وعلى فترات قصيرة، ويجب اذا تبين هذا الأمر ضرورة التوجه الي أقرب طبيب مختص لتلقي العلاج وعدم إهمال هذا الأمر.