بمشاركة الأهلي.. بوروسيا دورتموند يضمن مقعده في كأس العالم للأندية 2025

أعلن الإعلامي أمير هشام عن تأهل بوروسيا دورتموند لـ كأس العالم للأندية، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب هشام: بمشاركة الأهلي.. بروسيا دورتموند يضمن مقعده في كأس العالم للأندية ٢٠٢٥ بالولايات المتحدة خلال الفترة من ١٥ يونيو لـ ١٣ يوليو ٢٠٢٥ .

من ناحية أخرى تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

