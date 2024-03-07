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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميدو يوجه رسالة هامة قبل لقاء القمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

 عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" "لاعيبة الأهلي بيترعبوا من الجزيري".. ميدو يتوقع سيناريو مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وجاء في التقرير أن الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر قال إن لاعبي الأهلي والزمالك لديهم خبرات كثيرة، وأن مباراة القمة لا يستطيع أحد توقع النتيجة بها.

وأضاف الكابتن أحمد حسام ميدو، خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، سيكون خطرا على نادي الزمالك، وأن المباراة قد يكون بها أشواك إضافية.

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي يعلمون قوة مهاحم الزمالك سيف الجزيري، وعلقا :" لاعيبة الأهلي بيترعبوا من الجزيري".

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