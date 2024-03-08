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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك

صدى البلد

كشف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، آخر تفاصيل استعدادات الوزارة لإستقبال شهر رمضان المبارك.

وأوضح هشام عبد العزيز، خلال حواره مع برنامج "مانشيت"، المذاع عبر قناة سي بي سي، أن الاستعدادت لأستقبال شهر رمضان بدأت من شهرين وأكثر.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى وجود العديد من البرامج التى أعدتها الوزارة خلال شهر رمضان بينها مكاتب تحفيظ القرآن وتلاوات عصرية في مسجد الحسين إضافة إلى إقامة المسابقات خلال شهر رمضان.


30 ألف درس

وتابع: تم الأعداد لبرامج دعوية في 30 ألف درس في جميع المساجد التي تقام بها صلاة التراويح و9 آلاف ندوة بين الأزهر والأوقاف في 1119 مسجدا.

 

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