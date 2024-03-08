عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالملك: أتمنى ألا يحتفل إمام عاشور أمام الزمالك

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن حالة لاعبي الأهلي والزمالك يوم المباراة، وتنفيذ تعليمات المدربين، وحالة الفريق الجماعية وأيضا اللاعبين كأفراد، والالتحامات والتمريرات، ستكون حاسمة في حسم لقاء نهائي كأس مصر.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "العمل الفني والتكتيك أساس في تغيير شكل أي فريق، والزمالك خاض 3 مواجهات تحت قيادة جوميز، باللاعبين القدامي وبعض العناصر الجديدة، وظهرت بعض الملامح الفنية منها الضغط المنظم، والتكتيك أساس كرة القدم، مع كواليتي اللاعبين الذي يكون له دور كبير".

وأضاف: "خلال فترة وجود فايلر ثم موسيماني مع الأهلي، كان شكل الفريق الأحمر مع فايلر جيدًا وهناك إيجابية رائعة على المرمى، بينما موسيماني لم يكن له نفس الشكل الفني، وكان يعتمد على 14 لاعب فقط".

وأكمل: "جوزيه جوميز مدرب واعد واعجبني اسلوبه في الضغط العالي خلال المباريات، وتصريحاته إيجابية في صالح اللاعبين، وأي مدرب يدافع عن لاعبيه ويمنحهم ثقة كبيرة قبل المباريات الهامة، وأرى أن تلك التصريحات هامة قبل مواجهة كبيرة، كما أنه يعلم وجود ضغوط جماهيرية كبيرة كما أن الأهلي بقيادة كولر فاز في أخر 3 مباريات".

وزاد: "فيريرا مدرب جيد وكان يحبه اللاعبين في الزمالك، ويمتاز بالعدالة بين لاعبي الفريق، وصنع فريق قوي في الفريق من لاعبين أساسيين وبدلاء، والجميع كان يحب التدرب تحت قيادته، وهذه هي أهم ميزة في المدير الفني بأن يكون أي لاعب مقبل على التدريبات ويريد المشاركة بقوة".

وتابع: "عبدالله السعيد من عناصر الخبرة ولديه قدرات جيدة على التمريرات المميزة في المناطق الهجومية، ولكن حتى الآن لم يظهر 70% من مستواه، ومن الوارد أن يظهر جيدًا في اللقاء ويستطيع التسجيل، وسيكون أمر مفرح للجماهير بالتأكيد أن يسجل عبدالله أو ناصر ماهر، وجمهور الأهلي أيضا يتخيل نفس السيناريو مع إمام عاشور".

وأتم: "أتمنى ألا يحتفل إمام عاشور أمام الزمالك".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

مفاجأة مدوية عن الدولار بالسوق الموازية.. رئيس بنك مصر يكشفها

ترشيحاتنا

والدة عروس أشعلت السوشيال ميديا: مفيش فرحة غير فى مصر

ماذا حدث لنجل فنان معروف داخل ماركت شهير بسبب كيلو سكر؟

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو لتوسيع عمليات التجنيد في الجيش

مسؤول إسرائيلي: نرحب بالخطة الأميركية بشأن ميناء مؤقت في غزة

النقل تحتفل بمرور عام على التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية

فضيحة نادي صحي بزايد لممارسة الأعمال المنافية للآداب.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يفجر مفاجأة عن صيام مريض حساسية الصدر

حفل زفاف بالولايات المتحدة أشعل السوشيال ميديا.. العريس صدم الجميع.. صورة

أحدهما المنقذ.. تفاصيل إصابة نجمي الأهلي وحرمانهما من مواجهة الزمالك

فقراء جدا.. صور نجمات الفن في دراما رمضان تشعل السوشيال ميديا

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ