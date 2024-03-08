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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام ماجد وأسماء جلال: "أشغال شقّة" مغامرات عائلية يومية في رمضان

هشام ماجد
هشام ماجد

في تناول درامي طريف لأجواء العائلات المصرية وتعاملها اليومي مع مُساعدات المنزل، يقع النجمان هشام ماجد وأسماء أبو اليزيد في مواقف كثيرة بعضها ساخر وبعضها مأساوي في المُسلسل الكوميدي "أشغال شقة"، الذي يُعرض حصرياً على شاشة "MBC مصر" في رمضان.
 

تنطلق الأحداث بصورة تصاعدية وإيقاع سريع داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع مُساعدات المنزل مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيب وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.

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هشام ماجد..

من جانبه قال النجم هشام ماجد أنه يؤدي شخصية "حمدي" الطبيب الشرعي الذي تقع له الكثير من المواقف الكوميدية مع زوجته حيث تدور الأحداث في إطار المُساعدات المنزليات اللاتي يترددن على المنزل وتحدث له الكثير من المُفارقات، ووعد هشام ماجد بتقديم وجبه كوميدية ممتعة سيجد فيها المُشاهدين أنفسهم وما يمرون به في منازلهم بالفعل. وأكد هشام أن هناك حالة من التوافق الفني ربطته بالفنانة أسماء جلال التي تؤدي شخصية زوجته على الرغم من أنه العمل الأول لهما معاً ولكن حدثت "كيماء فنية" سيلاحظها الجمهور.
 

وقال هشام ماجد أنه سعيد جدا بعرض العمل على شاشة MBC مصر، حيث يعتبرها "وش السعد" عليه وتحظى الأعمال التي قدمها عبرها بنجاح كبير وآخرها مُسلسل "اللعبة". وعبر هشام ماجد عن تقديره لفريق الكتابة والإخراج الذين وضعوا أيديهم على الكثير من الأفكار والمفاتيح والخيوط الدرامية التي أعطت المُسلسل قيمة مُضافة كبيرة.

أسماء جلال

أسماء جلال..

من زاويتها عبرت النجمة أسماء جلال عن سعادتها أن تكون اول تجربة لها في الأعمال الكوميدية مع الفنان هشام ماجد، وخصوصاً أنها من نوعية كوميديا الموقف. وقالت أنها تؤدي شخصية "ياسمين" وهي مذيعة تلفزيونية ولديها بعض المشاكل في العمل مما يجعلها في حالة إثبات ذات دائم. وفي الوقت ذاته لديها طفلان توأم وزوج مُختلف عنها في الصفات والطباع، وتقع لهما الكثير من المواقف والأزمات التي تصل لحد الكوارث من جانب ضيوف الحلقات المفترض أنهم قادمون لمد يد العون لهم بينما النتيجة المزيد من المشاكل اليومية التي تفجر الكثير من المواقف الكوميدية.

أسماء أبو اليزيد اسماء جلال الحشاشين MBC مسلسل الحشاشين

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