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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من "تيك توك" على حظر التطبيق في الولايات المتحدة

صدى البلد

استنكرت إدارة موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي التوجه إلى حظر التطبيق الالكتروني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم 170 مليون أمريكي من الحق في حرية التعبير.

وكانت لجنة شؤون الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي قد أقرت مشروع قانون يلزم شركة "بايت دانس" الصينية ببيع "تيك توك" في غضون 6 أشهر أو سيتم حظر التطبيق.

وقالت إدارة "تيك توك" إن "مشروع القانون هذا له نتيجة محسومة مسبقا، وهي حظر "تيك توك" كليا في الولايات المتحدة. وتحاول السلطات حرمان 170 مليون من الأمريكيين من حقهم الدستوري في حرية التعبير".

وتابعت: "ومن شأن ذلك أن يلحق أضرارا بملايين رجال الأعمال، وأن يحرم الفنانين من جماهيرهم، وأن يقوض رفاهية الكثير من المبدعين في البلاد".

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بتشكيلته الكاملة على مشروع القانون بشأن "تيك توك" الأسبوع المقبل.
 

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