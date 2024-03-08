الاحتشام والجمال يعكس رقيّ خطيبة نجم الأهلي في أحدث إطلالة

اعتادت سلمى صقر خطيبة مروان عطية نجم النادي الأهلي مشاركة متابعيها أحدث اطلالتها الساحرة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".

وبدت سلمي بإطلالة ساحرة، مزجت بين الاحتشام والرقي في آن واحد، حيث ارتدت فستان انيق باللون الاسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الروز في الشفاه.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي، مباراة نهائي كأس مصر المرتقبة بين عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وستقام مباراة الفريقين على ملعب "الأول بارك" بالرياض، اليوم الجمعة فى تمام الساعة السابعة والنصف بحضور السعة الكاملة للجماهير المصرية في المملكة، وغير المصريين من من ينتمون للقطبين.