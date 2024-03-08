درجات الحرارة المتوقة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات

عرض برنامج 8 الصبح،المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية رحمة خالد، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 8-3-2024، على المحافظات وجاء في التقرير أن درجات الحرارة اليوم معتدلة.

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 24 14

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 23 14

وادي النطرون 22 14

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 22 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 5

كاترين 19 4

الطور 24 17

طابا 23 14

شرم الشيخ 26 17

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 20 12

السلوم 19 11

سيوة 22 12

رأس غارب 27 17

الغردقة 26 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 26 16

شلاتين 28 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 23 12

بني سويف 23 12

المنيا 24 9

أسيوط 24 9

سوهاج 27 13

قنا 28 13

الأقصر 28 15

أسوان 29 16

الوادي الجديد 27 14

أبوسمبل 29 15