لا يتوقعها أحد.. عصام شلتوت يوجه رسالة بشأن مباراة القمة

أكد عصام شلتوت الناقد الرياضي، أن مباراة نهائي الكأس بين النادي الأهلي والزمالك، ستكون قوية، ولكن مثل هذه المباراة لا يتوقعها أحد، وأن الأفضل في المباراة هو من سيحقق الفوز.

وأضاف عصام شلتوت خلال تصريحات تلفزيونية، أن المملكة العربية السعودية تحتفل بالفرق المصرية الكبيرة، نهائي الكأس يقام في السعودية، وسط فرحة من جميع اللاعبين.

وأشار إلى أن هناك دعوات كثيرة وجهت لنجوم الكرة المصرية، وأن المباراة اليوم ستكون مميزة، والجميع سيسعد بالمباراة.

وطالب من اتحاد الكرة بالاستفادة من مثل هذه المباريات، التي تلقى اهتمام من الدول العربية الشقيقة.