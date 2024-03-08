القومي للمرأة: برنامج نورة مشرف ويفيد الفتيات والسيدات

أكدت رشا عبدالعال ميسرة، خلال برنامج نورة التابع للمجلس القومي للمرأة، أن برنامج نورة هو برنامج مشرف ويفيد الكثير من الفتيات أو السيدات التي تقرر الانضمام له.



وأضافت ميسرة ببرنامج نورة التابع للمجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، أن البرانمح بدأ من 2022، وأنها قدمت وتم الموافقة عليها للدخول والحصول على تنمية مهارات، وأن الجميع يتع برنامج مميز.



وكشفت أن هناك برامج تكون عن كيفية تكوين الصداقة، وكيفية بدء اليوم بالشكل الصحيح، وطريقة تنظيم الوقت، وطريق الحديث مع الأسرة، ويتم تعليم الفتيات الأوقات التي يجب أن تتجنب البنت الحديث مع أسرتها للمطالبة بشيء.



وأوضحت أنه يتم التجميع مرة واحدة في الأسبوع، وأن انضمام البنت يكون بمعرفة الأهل، وأن البنت من عمر 10 سنوات لـ 14 يحق لهم الانضمام للبرنامج.

