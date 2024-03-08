عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مج.ازر راح ضحيتها 78 شهيدا

صدى البلد

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر راح ضحيتها 78 شهيدا و104 جرحى خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30,878 والجرحى إلى 72,402 منذ بدء العدوان

وارتقى، اليوم الجمعة، 12 شهيدا على الأقل، وأصيب عدد آخر، معظمهم من النساء والأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 5 مواطنين ارتقوا في استهداف طائرات الاحتلال لمنزلين في رفح، تعودان لعائلة أبو سلمية، وأصيب 22 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، نقلوا جميعا إلى أبو يوسف النجار بالمدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي عدة قذائف صوب خيام الناجحين في المواصي في مدينة رفح، ما أدى لإصابة 9 نازحين، ونقلوا الى المستشفى الكويتي.

وفي وسط القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية عدة قذائف في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ما تسبب بإصابة 7 مواطنين، نقلوا إلى ذات المستشفى.

الاحتلال الاسرائيلي ارتفاع حصيلة الشهداء احتلال الاسرائيلي ارتفاع استهدف الأنباء الفلسطينية الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

أوكرانيا: أسقطنا 33 طائرة روسية بدون طيار في أوديسا

لهذا السبب.. البنتاجون ينتقد الهجوم الأوكراني المضاد الأخير

بالتزامن مع خطاب بايدن.. تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية

الأرصاد العراقية تحذر من طقس الفترة المقبلة

مصرع مدنيين اثنين بغارة جوية تركية في محافظة دهوك شمالي العراق

لأول مرة منذ 5 أشهر.. الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

السفارة الأمريكية بموسكو تحذر مواطنيها من "هجمات متطرفة" في العاصمة الروسية

ترشيحاتنا

انهيار عقار سكني في الاسكندرية ومصرع 4 أشخاص

قرار عاجل لوزير المالية بصرف مرتبات مارس للعاملين في الدولة بالزيادات الجديدة

صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مج.ازر راح ضحيتها 78 شهيدا

بث مباشر.. شعائر آخر جمعة من شعبان بالمسجد الحرام والنبوي

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

اليوم العالمي للمرأة.. أفعال تقودك للسجن بسبب السيدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ