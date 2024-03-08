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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات لغزة

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا  يفيد أن وزير الخارجية البريطاني، قال إن لندن وشركاؤها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.


وأوضح وزير الخارجية البريطاني أنه يدعو إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.
 

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