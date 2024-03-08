وزير الخارجية البريطاني يدعو إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات لغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن وزير الخارجية البريطاني، قال إن لندن وشركاؤها إلى جانب واشنطن سيفتحون ممرا بحريا لإيصال المساعدات لقطاع غزة.



وأوضح وزير الخارجية البريطاني أنه يدعو إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

