بسبب سرقة هاتف محمول .. طالب يقت.ل عامل بكفر الشيخ

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الرياض بمديرية أمن كفرالشيخ من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عامل ، مقيم مركز شرطة سيدى سالم) مُصاب بجرح طعنى بالصدر وتوفى متأثراً بإصابته .

بالفحص تبين قيام (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم) بسرقة هاتف محمول من محل لتجارة الهواتف المحمولة بدائرة المركز ، وإستعانة مالك المحل بالمجنى عليه للبحث عن السارق، حيث إلتقى به مصادفة بدائرة المركز ، وحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها السارق بالتعدى على "المتوفى" بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة فى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.