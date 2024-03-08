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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: الصلاة أعظم إقبال على الله

المسجد النبوي
المسجد النبوي

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالبارئ الثبيتي، بتقوى الله تعالى، قال جل من قائل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)، مبيناً أن اقتراب حلول شهر رمضان له في النفس أزكى مكانة وفي القلوب محبة نهاره خزائن من الرحمات وليله مغفرة.

وقال الشيخ عبدالبارئ الثبيتي، في خطبة الجمعة، إن الإقبال على الله في هذا الشهر ألذ ما في الكون وجوهر الإقبال إقبال القلب بجعل الله عزوجل هو الغاية وأن منافذ الإقبال على الله في رمضان متاحة ومتنوعة مشرعة والصيام من صور الإقبال على الله بترك المسلم طعامه وشرابه ابتغاء مرضاة الله.

وأوضح أن من أقبل على الله بالصيام أقبل الله عليه بجزاء لا يوصف وفضل لا يترك ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه (كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يُضاعفُ ؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالِها ، إلى سَبْعِمائةِ ضِعفٍ ، قال اللهُ تعالى :إِلَّا الصَّوْمَ ؛ فإنَّه لِي ، وأنا أجزي به ، يَدَعُ شهوتَه وطعامَه من أجلِي ، وللصائمِ فرْحتانِ : فرحةٌ عند فِطرِه ، وفرحةٌ عند لقاءِ ربِّه ، ولَخَلُوفُ فمِ الصائمِ ، أطيبُ عند اللهِ من ريحِ المِسكِ).

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي أن الصلاة هي أعظم إقبال على الله فالوقوف بين يدي الله ومناجاته قال صلى الله عليه وسلم (إنَّ أحدَكم إذا قام يُصلِّي إنما يُناجي ربَّه ، فلْينظرْ كيف يُناجيه ) فالصلاة في رمضان روح وريحان, وقراءة القرآن في رمضان تزيد القارئ إقبالاً على الله فكل حرف يقرب من الله تعالى فاقتران رمضان بالقرآن هو النعيم فهو سبب لإقبال الله على العبد قال صلى الله عليه وسلم (يقالُ لصاحِبِ القرآنِ اقرَأ وارقَ ورتِّل كما كُنتَ ترتِّلُ في الدُّنيا فإنَّ منزلتَكَ عندَ آخرِ آيةٍ تقرؤُها).

وبين أن على المقبل على الله استثمار كل لحظة من رمضان لأنه سريع الانقضاء فالجزاء عظيم والفضل كبير ففي الحديث عنْ أَبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه قالَ ( يقُولُ اللَّه تَعالى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعهُ إِذَا ذَكَرَني، فَإن ذَكرَني في نَفْسهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسي، وإنْ ذَكَرَني في ملإٍ، ذكَرتُهُ في ملإٍ خَيْرٍ منْهُمْ ) وكذا الدعاء في رمضان مقامه عليّ وشأنه جليّ قال تعالى ((إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ? أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).

وأشار إلى أن النفوس في رمضان تهفو إلى الاستجابة إلى مساعدة الآخرين والشعور لآلام المسلمين فهو جالب لرحمة عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به عن النبي صلى الله عليه وسلم : «الرَّاحمون يرحَمُهمُ الرحمنُ، ارحموا أهلَ الأرضِ، يرحمْكم مَن في السماءِ».

وأوضح أن إقبال الله على العبد يكون بجوده وكرمه ورحمته ومغفرته قال صلى الله عليه وسلم يقولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( مَن جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ، وَمَن جَاءَ بالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ منه ذِرَاعًا، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ منه بَاعًا، وَمَن أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، وَمَن لَقِيَنِي بقُرَابِ الأرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بي شيئًا، لَقِيتُهُ بمِثْلِهَا مَغْفِرَةً. وفي روايةٍ: فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، أَوْ أَزِيدُ).

وبين أن المسلم حين تحل به مواسم الطاعة يفرح بها ويشمر عن ساعد الجد ليغتنم مواسم الخير ويعمر أوقات الطاعة التي لا تفوت يسابق إلى المغفرة والجنة قال صلى الله عليه وسلم (مَن صامَ رَمَضانَ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، ومَن قامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمانًا واحْتِسابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ.

المسجد النبوي الثبيتي خطبة الجمعة الصيام الصلاة

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