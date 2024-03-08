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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

شوقي يختتم زيارته الرسمية إلى النيابة العامة لمملكة البحرين

صدى البلد

اختتم النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الجمعة  الموافق الثامن   من مارس لعام ٢٠٢٤، زيارته الرسمية للنيابة العامة بمملكة البحرين الشقيقة؛ حيث التقى -والوفد المرافق له- النائبَ العام للملكة المستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين، ووفدًا من أعضاء النيابة العامة البحرينية. شمل اللقاءُ التباحثَ في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتي صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة. كما التقى كلًا من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، و المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، وسعادة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.

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