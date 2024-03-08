القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس.. إظبط التردد واعرف المعلق

يلتقي اليوم الجمعة، الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، على أرض ملعب أول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

المنافسة تعد فرصة لكل فريق للفوز باللقب في حدث مبهر، يتضمن أداء فنياً للفنان عمرو دياب، وسط حضور نجوم من عالم الرياضة والفن.

الأهلي يتطلع للفوز باللقب للمرة الـ39 في تاريخه في كأس مصر، بينما يسعى الزمالك للتتويج باللقب للمرة الـ29.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وستُبث عبر قنوات أون تايم سبورت وإم بي سي مصر، مع التعليق المعتاد للمعلق مدحت شلبي.

يمكن متابعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عبر القنوات التالية:

قناة أون تايم سبورت:

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة MBC مصر:

التردد: 11823.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

يُذكر أن هذه القنوات ستقوم ببث المباراة المرتقبة في نهائي كأس مصر الذي سيُقام في السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك في الرياض.