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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دعما لفلسطين .. بيان مصري أمام مجلس محافظي الوكالة الذرية

غزة
غزة

قال خالد أبو بكر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في فيينا، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهد يوما فلسطينيا بامتياز، بدأته مصر ببيان ألقاه السفير محمد الملا مندوب مصر لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا، ندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصف تلك الجرائم بأنها غير مسبوقة في العصر الحديث.

وأضاف "أبو بكر"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "جولة المراسلين"، على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد أبوزيد، أن المندوب المصري قال أيضا إنه آن الأوان لكي يجرى تطبيق نظام الضمانات الشاملة على القدرات النووية الإسرائيلية، وتنفيذ المقررات الدولية في هذا الشأن، ونوه إلى قرار إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي بموجب مؤتمر حظر الانتشار النووي في عام 1995.

وأشار إلى أن السفير المصري نوه أيضا إلى خطورة قيام بعض الأطراف الدولية بالتقليل من ذلك التصريح الذي أدلى به وزير التراث الإسرائيلي بتهديده بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، وقال السفير المصري إن هذه الدعوة الإسرائيلية تتوافر فيها أركان القصد الجنائي، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يحاصر.

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