عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. آخر ليالي مسرحية قمر الغجر على مسرح البالون

صدى البلد

يسدل الستار على العرض المسرحي "قمر الغجر" بطولة ميرنا وليد اليوم الجمعة والذي يعرض على خشبة مسرح البالون لقرب حلول شهر رمضان المبارك.


من جانبها صرحت النجمة ميرنا وليد لقد إستمتعت كثيرا بمشاركتي في العرض المسرحي "قمر الغجر" والذي نال إعجاب قطاع كبير من الجمهور والنقاد الذين حضروا العمل.


"قمر الغجر" يناقش العادات والتقاليد التي تخص الغجر من خلال قمر الغجرية التي تقوم بدورها "ميرنا وليد" عندما تقع في حب ابن الوزير وهذا الحب ينتهي بالزواج بعد كم من الإعتراضات من كل الجوانب.

مسرحية قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، الفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دواره.

من ناحية أخرى تنتهي ميرنا وليد من آخر يوم تصوير لها في مسلسل "تعويذة رشيدة" خلال شهر رمضان المبارك والذي من المقرر عرضه عقب الشهر الكريم مباشرة.

تعويذة رشيدة بطولة ميرنا وليد، عايدة رياض، إيناس مكي، الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، راندا البحيري، عمرو رمزي ومن إخراج حاتم صلاح الدين.

بعدها تطير ميرنا وليد إلى العاصمة الفرنسية باريس لتنتهي من تصوير آخر مشاهدها المتبقية في الفيلم الفرنسي "الورقة التالتة" الذي أعادها للسينما مرة أخرى.

وكان فيلم الورقة التالتة قد توقف تصويره بسبب إنشغال ميرنا وليد في العرض المسرحي قمر الغجر ومسلسل تعويذة رشيدة.

تدور أحداث فيلم "الورقة التالتة" عن عائلة مصرية تعيش في باريس ويتوفى "رب العائلة" ويبدأ الصراع على الميراث.

فيلم الورقة التالتة بطولة فنانين من جنسيات مختلفة أبرزهم من مصر ميرنا وليد، ومحمود جلال، وأحمد فوزي، وكذلك التونسي فراس الجميلي، والسوري فادي بطل، والفرنسي Jeanne Siclier وGabriel Gavietto، وهو من تأليف سارة شولح، وإخراج منى خضري.

أعمال ميرنا وليد ميرنا وليد قمر الغجر الفنانة ميرنا وليد ميرنا وليد تعويذة رشيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

وزير الصحة يعود من كوبا بعد وفاة والده

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

موضوعات متعلقة

أخبار الفن|فيفي عبده: الحب فى الوسط الفني مش موجود زي زمان .. أحمد فهمي يحتفل بتصدر مسلسل بين السطور التريند

وفاة فنان مغربي شهير إثر تعرضه لأزمة صحية

خليكي هانم زي بكيزة..إسعاد يونس توجه رسالة للسيدات في يوم المرأة العالمي

مشاعر كتير جوايا.. أحمد فهمي يحتفل يتصدر مسلسل بين السطور الترند

فيفي عبده: الحب اللى متعودين عليه فى الوسط الفني مبقاش موجود

ورشة عمل للصحفيات بمناسبة شهر المرأة.. أبرز النصائح اللازمة للسرد الرقمي للفيتشر

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

ترشيحاتنا

شاهد | غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

رسميا.. تحديد موعد بدء امتحانات نهاية العام في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة خلال أيام في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

أشرف عبدالغني: 4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة

من اغتنمه يحظى بالخير الوفير والأجر الجزيل.. خطيب المسجد الحرام: رمضان أعظم المواسم

كأس مصر| بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة النهائي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة| بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ