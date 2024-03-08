البعثات والتقدم لها | ملتقى تعريفي بـ آداب عين شمس

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ملتقى تعريفى لتوضيح كيفية الحصول على البعثات والتقدم لها وكذلك المشروعات البحثية وتمويلها ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ،الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، وإشراف أ.دحاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث .

حاضر فى الملتقى الدكتورة ريم الكبارتى مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، الدكتور تامر النادى مدير مكتب إدارة المنح والمشروعات ، الدكتور عبد الله سامى مدير مكتب المبعوثين بالجامعة .

وخلال الملتقي تم عرض أبرز الجهات الممولة للمشروعات والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتقدم للمنح البحثية والمشروعات ، تم التأكيد على أهمية هذه الفرص فى تعزيز البحث العلمي وتطور القدرات الابداعية والابتكارية للباحثين .

لاقى اللقاء حضورا كبيرا من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليه الآداب الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم لعقد هذا الملتقى.

و قدم الدكتور حاتم ربيع الشكر للمنصة على ما قدموه من عرض تعريفي وتشجعيهم للباحثين على الاستفادة من المنح التى تقدم من جهات علمية مختلفة وكذلك المشروعات البحثية.