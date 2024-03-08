عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البعثات والتقدم لها | ملتقى تعريفي بـ آداب عين شمس

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس ملتقى تعريفى لتوضيح كيفية الحصول على البعثات والتقدم لها وكذلك المشروعات  البحثية وتمويلها ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين،  رئيس الجامعة ،الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولي عميد كلية الآداب، وإشراف أ.دحاتم ربيع وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث .

حاضر فى الملتقى الدكتورة ريم الكبارتى مدير رابطة الخريجين بالجامعة ، الدكتور تامر النادى مدير مكتب إدارة المنح والمشروعات ، الدكتور عبد الله سامى مدير مكتب المبعوثين بالجامعة .

وخلال الملتقي تم عرض أبرز الجهات الممولة للمشروعات  والإجراءات والمتطلبات اللازمة للتقدم للمنح البحثية والمشروعات ، تم التأكيد على أهمية هذه الفرص فى تعزيز البحث العلمي وتطور القدرات الابداعية والابتكارية للباحثين .

لاقى اللقاء حضورا كبيرا من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليه الآداب الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم لعقد هذا الملتقى.

و قدم الدكتور حاتم ربيع الشكر للمنصة على ما قدموه من عرض تعريفي وتشجعيهم للباحثين على الاستفادة من المنح التى تقدم من جهات علمية مختلفة وكذلك المشروعات البحثية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

وزير الصحة يعود من كوبا بعد وفاة والده

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

مهيب عبد الهادي ينفرد بتشكيل الزمالك قبل ساعات من لقاء الأهلي

اللي هتشوفه من الأهلي أكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سليمان

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

ترشيحاتنا

في كل المحافظات | إعلان مهم من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شاهد | غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

رسميا.. تحديد موعد بدء امتحانات نهاية العام في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

مرتبك هيوصل 12 ألف جنيه| زيادة خلال أيام في أجور الموظفين والعاملين بالدولة.. تفاصيل

أشرف عبدالغني: 4 آثار سلبية لضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة

من اغتنمه يحظى بالخير الوفير والأجر الجزيل.. خطيب المسجد الحرام: رمضان أعظم المواسم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة| بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| مباراة الأهلي والزمالك.. كيف تتجنب التوتر المؤدي لمشاكل صحية.. فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

فيديو

مشهد مبكي.. عريس يمنح والدته الشبكه بدلا من العروس

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ