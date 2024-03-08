تصريحات نارية من كلوب عن محمد صلاح قبل مواجهة مانشستر سيتي

أوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، موقف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة أمام مانشستر سيتي، في المباراة المقررة يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة كبيرة، كما هو الحال دائمًا، سباق فاصل على اللقب؟ مبكر جدًا، لا نخفي رغبتنا في الفوز، ولكننا نعلم مدى صعوبة الأمر، نعلم أننا جيدون، ونعلم أن الخصم جيد حقًا، دعونا نلعب هذة المباراة".

وتابع: "موقف الإصابات المجنونة التي نمر بها، صعب حقًا. لكن أظهر اللاعبون عقلية مذهلة، ومحمد صلاح ليس لديه أي شيء جديد إنه بخير".

ودافع مدرب ليفربول، يورجن كلوب، عن لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد، الذي صدرت عنه تصريحات استفزت لاعبي مانشستر سيتي، قبل مباراة الفريقين، بعد غد الأحد، في البريميرليج.

يتصدر ليفربول، جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وألمح أرنولد، أن وجود الأموال، ساهم في حصول مانشستر سيتي على الألقاب خلال السنوات الماضية.

واستفز هذا التصريح، هالاند نجم السيتي، الذي قال "لقد فزت بالثلاثية وكان شعورًا رائعًا.. لا أعتقد أنه يعرف هذا الشعور بالضبط".

وفي مؤتمر صحفي، قال كلوب عن الحرب الكلامية "نحن نحترم مانشستر سيتي، كما أن بيب جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم".

وأضاف "المان سيتي يمتلك لاعبين رائعين، كما لديهم أفضل مهاجم وهو هالاند، الذي يسجل عندما يريد، ودي بروين دخل التاريخ بجانب لاعبين مثل ستيفن جيرارد، كما نحترم فيل فودين أفضل لاعب إنجليزي في الوقت الحالي".

ونوه "أرنولد يحترم ذلك، لكنه ولد في ليفربول، ووقف على صناديق القمامة أمام النادي".

ولفت "حظينا بموكب احتفال بعد الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وخسارة لقبي دوري أبطال أوروبا والبريميرليج، وأخبرني عن المدينة التي ستقيم موكبا للاحتفال بك، وتبدو أنك فزت بكل هذه الألقاب، لكنك لم تحصل عليها.. ليفربول مميز بالنسبة لنا".

أوضح كلوب "لست منشغلا بالآراء الخارجية، وأرنولد قال ما يشعر به فقط، وأظهر احترامه للسيتي في أوقات سابقة".

ورفض مدرب ليفربول، اعتبار أن مباراة الأحد، ستحدد مسار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، مشددا على قوة الخصم.

وأتم "جو جوميز بخير، أما كوناتي لا أعرف موقفه من المشاركة، وسيخضع لفحص طبي بالتأكيد".