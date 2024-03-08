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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصول حافلة الأهلي استاد الأول بارك لمواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

الأهلي
الأهلي

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب الأول بارك استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبين قبل مغادرة الفندق، لتأكيد التعليمات الفنية والجوانب الخططية والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

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وتقرر أن يرتدي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.
لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 38 مرة منها مرتان مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ست مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.

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