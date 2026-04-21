نواب : رسائل الرئيس السيسي خلال لقاء مبعوث ترامب تؤكد ثوابت الأمن القومي المصري

أكد نواب أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حمل رسائل واضحة تعكس ثوابت السياسة المصرية في حماية الأمن القومي، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، والتأكيد على أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية لا تقبل المساومة.

لقاء يعكس ثقل الدولة المصرية

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن اللقاء يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متسارعة وتحديات متشابكة.

وأوضح سليم أن رسائل الرئيس السيسي جاءت واضحة وحاسمة، في مقدمتها دعم الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على وحدة الدول الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن الموقف المصري تجاه الأزمة السودانية يعكس هذا التوجه بوضوح.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على ضرورة وقف الحرب في السودان ودعم الحلول السياسية يعكس رؤية مصرية شاملة لإدارة الأزمات، تستهدف إنهاء النزاعات وتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتًا إلى أن تناول اللقاء لملفات أخرى مثل لبنان يؤكد تحرك مصر لاحتواء الأزمات ومنع اتساع رقعة الصراع.

وشدد سليم على أن الأمن المائي يمثل خطًا أحمر ورسالة واضحة لا تقبل التأويل، مؤكدًا أن التنسيق المصري الأمريكي يمثل أحد أدوات دعم الاستقرار الإقليمي.

اللقاء يعكس مكانة مصر الإقليمية

من جانبه، قال النائب محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء يعكس مكانة مصر الإقليمية وقدرتها على إدارة الأزمات المعقدة برؤية متوازنة.

وأوضح كشر أن الرسائل الرئاسية جاءت حاسمة ومتوازنة في الوقت نفسه، خاصة فيما يتعلق بدعم الحلول السياسية في السودان ورفض استمرار الصراع، مؤكدًا أن مصر تتحرك برؤية شاملة تهدف إلى احتواء الأزمات.

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الأمن المائي قضية وجودية يعكس صلابة الموقف المصري، مشيرًا إلى أن استمرار التنسيق مع الجانب الأمريكي يعزز فرص التوصل إلى حلول سياسية مستدامة.

منظور شامل ومتوازن

كما أكد النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، أن اللقاء يعكس استمرار الدور المصري كركيزة للاستقرار في المنطقة، وقدرتها على التعامل مع الأزمات من منظور شامل ومتوازن.

وأوضح أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية تستهدف حماية الأمن القومي العربي والأفريقي، ودعم الحلول السياسية بدلًا من التصعيد، بما يحقق الاستقرار ويحفظ مصالح الشعوب.

وأشار إلى أن الرسائل المصرية خلال اللقاء تعكس وضوح الرؤية السياسية للدولة، وحرصها على منع تفاقم الأزمات في المنطقة.