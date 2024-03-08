تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الأهلي، في نهائي كأس مصر، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الأول بارك في الرياض.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.