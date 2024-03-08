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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله على كهربا | منشور مثير من فرج عامر عن كأس مصر

صدى البلد

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تشكيل نادي الأهلي في مواجهة الزمالك اليوم في كأس مصر.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ مشاركة ندڤيد بدل مروان غريبة. بس الحمد لله إن كهربا هو اللي لعب مش موديست. ربنا يوفق  بإذن الله. وأهم حاجة الماتش يطلع مشرف لمصر قدام العالم كله ".


ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

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