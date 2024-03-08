على هامش نهائي الكأس.. مورينيو يتغنى بمحمد صلاح وعبد الستار صبري

قال جوزيه مورينيو، تعليقا على مباراة الأهلي والزمالك، بنهائي كأس مصر، :" الاهلي ريال مدريد إفريقيا صاحب الألقاب العديدة والكثيرة والذهاب لكأس العالم للأندية، ويتنافس بالند مع أندية عالمية أخرى"..

وعن صلاح، قال مورينيو خلال تصريحات تلفزيونية،:"ليس الجميع مثل محمد صلاح بالتأكيد لأنه واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم، لكن اللاعبين المصريين الذين يلعبون في أوروبا كانوا جيدين، عبد الستار صبري كان موهوبًا وقدمه اليسرى رائعة ولعب في البرتغال.

وأضاف مورينيو،:" أنا من طالبت تشيلسي بجلب محمد صلاح من نادي بازل السويسري، والقارة الإفريقية لديها مواهب رائعة على مدار الوقت".