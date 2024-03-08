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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على هامش نهائي الكأس.. مورينيو يتغنى بمحمد صلاح وعبد الستار صبري

محمد صلاح ومورينيو
محمد صلاح ومورينيو

قال جوزيه مورينيو، تعليقا على مباراة الأهلي والزمالك، بنهائي كأس مصر، :" الاهلي ريال مدريد إفريقيا صاحب الألقاب العديدة والكثيرة والذهاب لكأس العالم للأندية، ويتنافس بالند مع أندية عالمية أخرى"..

وعن صلاح، قال مورينيو خلال تصريحات تلفزيونية،:"ليس الجميع مثل محمد صلاح بالتأكيد لأنه واحد من أفضل 5 لاعبين في العالم، لكن اللاعبين المصريين الذين يلعبون في أوروبا كانوا جيدين، عبد الستار صبري كان موهوبًا وقدمه اليسرى رائعة ولعب في البرتغال.

وأضاف مورينيو،:" أنا من طالبت تشيلسي بجلب محمد صلاح من نادي بازل السويسري، والقارة الإفريقية لديها مواهب رائعة على مدار الوقت".

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