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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتافات قوية من جماهير الزمالك للاعبين قبل مواجهة الأهلي بكأس مصر

الزمالك
الزمالك

حرصت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد الأول بارك بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، على الهتاف للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني، فور النزول إلى أرضية الملعب لأداء عمليات الإحماء، استعدادًا لمواجهة الأهلي، المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

وطالبت جماهير الزمالك اللاعبين ببذل أقصى جهد والفوز بمباراة اليوم والتتويج ببطولة كأس مصر.

وفي نفس الوقت قامت الجماهير بالهتاف لعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، ليتوجه الأخير لهم ويرد التحية للجمهور.

و يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

خط الهجوم:  مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

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