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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أرباح البنوك الأمريكية 44% في الربع الرابع 2023

صدى البلد

شهدت أرباح البنوك الأميركية تراجعاً بنحو النصف في الربع الرابع من 2023، إذ بدأت البنوك الكبرى دفع رسوم ضخمة للمساعدة في تعويض التكاليف التي تكبدتها نتيجة إفلاس عدد من البنوك ربيع العام الماضي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية ، فإن حوالي 70% من التراجع بنحو 43.9% في أرباح البنوك الأميركية في الربع الأخير من 2023 هو نتيجة مصاريف غير متكررة على البنوك الكبرى.

وتعد تلك المصاريف في المقام الأول رسوم تقييمات خاصة، أمُرت البنوك الكبرى بدفعها لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية لإعادة ملء صناديقها للودائع الفدرالية.

وأمرت مؤسسة تأمين الودائع الفدرالية البنوك بدفع رسوم من أجل تعويض مليارات الدولارات من الخسائر التي تكبدها صندوقها للتأمين بعد إفلاس  Silicon Valley Bank.

أما عن إجمالي عام 2023، تراجعت أرباح البنوك بنحو 2.3% إلى 257 مليار دولار، لكنها لا تزال أعلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

كما أشارت بيانات مؤسسة تأمين الودائع إلى أن الودائع ارتفعت 1.1% في الربع الرابع، وفي أول زيادة في حوالي عامين. كما انخفضت الخسائر غير المحققة على الأوراق المالية (الانخفاض في قيمة الأصل الذي لم يباع بعد) والتي ضغطت بشكل كبير على بعض الميزانيات العمومية بنحو 30% ولأقل مستوى منذ الربع الثاني من 2022.

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