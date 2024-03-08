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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل

تحذير من الاتحاد
تحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الصناعة، تيري بريتون إن الاتحاد يبحث إنهاء شركة أبل لمتجر تطبيقات منافس لها من قبل شركة Epic Games المُطورة للعبة “فورتنايت”.      

 

وحذر بريتون من أنه يمكن لقانون الأسواق الرقمية الجديد الخاص بالاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسات شركة أبل.

 

في تطور جديد بين الصراع القائم منذ فترة بين شركتي أبل وEpic Games، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في النزاع المستمر بين أبل وEpic Games، وذلك بعدما اتهمت الأخيرة شركة أبل بإيقاف جهودها لإنشاء متجر ألعاب خاص بها على أجهزة iOS في أوروبا.

 

وفقًا لشبكة DW فإن Epic Games جادلت بأن عرقلة جهودها نحو إنشاء متجر خاص بها ينتهك لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، والذي أصبح حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي.

 

وطلبت المفوضية الأوروبية من شركة أبل توضيح كيفية امتثال تصرفاتها تجاه Epic Games للوائح القانون الجديد. 

 

وادعت شركة أبل أن Epic Games انتهكت الالتزامات التعاقدية من خلال إنشاء متجر التطبيقات الخاص بها. 

 

وقالت أبل أنه نظرًا لقرار محكمة سابق، "يحق لشركة أبل إنهاء أي أو كل الشركات التابعة والمنتسبة أو الكيانات الأخرى المملوكة بالكامل لشركة Epic Games الخاضعة لسيطرة Epic Games في أي وقت ووفقًا لتقدير أبل وحدها". ".

 

وصرح تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، للصحفيين يوم الأربعاء الماضي أنه يجب أن يكون هناك "إجراء سريع" فيما يتعلق بانتهاك أبل المزعوم لقانون الأسواق الرقمية.

 

 

 

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