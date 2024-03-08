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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نواب أمريكيون يحققون مع سبيس إكس بشأن إساءة استخدام روسيا لـ ستارلينك

الملياردير إيلون
الملياردير إيلون ماسك

كشفت تقارير أن مجلس النواب الأمريكي بدأ في اتخاذ إجراءات ضد شركة “SpaceX” سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وذلك وسط مزاعم حول استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، ستارلينك من قبل روسيا. 

وبحسب صحيفة الجارديان فإن عدة نواب ديمقراطيون بعثوا رسالة إلى شركة سبيس إكس تخبرهم بأن قد بدءوا التحقيق حول مزاعم استخدام روسيا لخدمة ستارلينك في الحرب ضد أوكرانيا. 

تأتي الرسالة، التي كتبها النائبان الديمقراطيان جيمي راسكين، وروبرت جارسيا، بعد أن ادعى مسؤولون أوكرانيون في فبراير الماضي أنهم عثروا على أدلة على استخدام روسيا لمحطات ستارلينك، ووصفوها بأنها "مشكلة نظامية".

جاء في الرسالة التي بعث بها النواب، يوم الأربعاء الماضي “إن المشتريات الروسية لمحطات ستارلينك أو استخدامها أو التدخل فيها لديها القدرة على تعزيز الغزو الروسي الوحشي وغير الشرعي لأوكرانيا”. وطلب المشرعون الديمقراطيون من  سبيس إكس الرد بحلول 20 مارس.

ونفى الكرملين أن قواته تستخدم خدمة ستارلينك، فيما لم تستجب شركة  سبيس إكس لطلب التعليق على الرسالة، التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة.

وأبرمت ستارلينك عقدًا في عام 2023 لنشر أكثر من 400 محطة طرفية تابعة لها في أوكرانيا، حيث توفر اتصال إنترنت عالي السرعة حيويًا لاتصالات ساحة المعركة في كييف.

مجلس النواب الأمريكي SpaceX سبيس إكس إيلون ماسك خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية روسيا أوكرانيا

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