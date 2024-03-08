كوريا الجنوبية بصدد معاقبة شركة ميتا بسبب هذه الاتهامات

كشفت تقارير أن هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية بصدد معاقبة شركة ميتا بسبب فشلها في حماية المستهلكين المحليين فيما يتعلق بخدمتها للأسواق على منصات فيسبوك وإنستجرام.

أنهت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا تحقيقاتها في انتهاكات شركة ميتا المزعومة لقانون التجارة الإلكترونية الكوري، وأرسلت بعد ذلك تقريرًا إلى الشركة وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

أضافت الهيئة أن التحقيق ركز بشكل أساسي على تعامل شركة ميتا مع مشكلات المستهلكين داخل خدمة الأسواق “Marketplace” على منصات فيسبوك وإنستجرام.

وتتيح خدمة الأسواق “Marketplace” لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام شراء وبيع المنتجات الجديدة والمستعملة محليًا، كما تقدم ميتا أيضًا خدمة لمساعدة الشركات الصغيرة على إنشاء حسابات تجارية منفصلة لأنشطة التجارة الإلكترونية.

ويطالب قانون التجارة الإلكترونية الكوري مشغلي منصات التجارة الإلكترونية بتوفير معلومات حول البائعين للمستهلكين وإنشاء آليات لمعالجة شكاوى المستهلكين ونزاعاتهم. وفقًا لـ Korea JoongAng Daily.

وفي الوقت نفسه، يرى بعض الخبراء أن شركة ميتا، باعتبارها مشغلًا لخدمات الوسائط الاجتماعية، قد لا تقع مباشرة تحت اختصاص قانون التجارة الإلكترونية الكوري، الذي يستهدف مشغلي منصات التسوق عبر الإنترنت.