خالد أبو بكر عن احتفالات يوم الشهيد: تقدير وعرفان بالجميل لأبطال الوطن

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، أن مصر بأكملها ستحتفل غدًا بيوم الشهيد، والذي يوافق يوم 9 مارس، من كل عام، ويأتي تخليداً لذكرى رحيل الشهيد البطل عبد المنعم رياض في 1969.

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، إن هذا اليوم يأتي عرفانًا وتقديرًا لكل الشهداء، وما قدموه للوطن من تضحيات.

وذكر أن هذا اليوم أحد الصفحات المضيئة في تاريخ مصر العسكري، موجهًا رسالته لكل الأمهات والابناء واسر الشهداء، قائلًا :" بكرة الدولة مجتمعة والشعب المصري وكل الجهات ستحتفل في احتفال كبير وضخم، كي نقول وبكل أدب، أننا مدينون لكل هؤلاء، الذي ضحوا بأرواحهم .. إنه يوم الشهيد والعرفان بالجميل".

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