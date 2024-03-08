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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو عنده فراوده.. نجم الزمالك السابق يفتح النار علي لاعبي الفريق

صدى البلد

علق احمد عيد عبد الملك علي فوز النادي الاهلي بكأس مصر اليوم امام الزمالك.

وكتب عبد الملك من خلال حسابه الشخصي اكس :" كولر ساعد الزمالك في بداية الماتش كتير 
‏والزمالك مستحوذ واقرب ومعندوش شراسة كبيرة  والاهلي مش موجود ومستني يجي فيه جول علي غير العادة ولاعيبة الزمالك مش مصدقة انها هتكسب لحد النهاية واول كورة علي مرمي عواد في اخر ٤ دقايق ..
‏جوميز مدرب محترم جداً وعجبني اسلوبه في الضغط والاستحواذ ..
‏الزمالك لو معاه فرود بالفرقة دي يكسب اي حد !! 
‏وعند رأيي ان كل لاعيبة مصر في كل الدرجات قريبة من بعض جداً ..

يذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

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