منال سلامة تكشف كواليس دورها في صيد العقارب

قالت الفنانة منال سلامة، إنها منذ فترة طويلة لم تشارك في مسلسلات رمضان، مشيرة إلى أن آخر عملين فنيين لها، لم يكونا ضمن السباق الرمضاني.

وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولى المصرية: "عندما عرض عليا مسلسل صيد العقارب ضمن موسم رمضان 2024، للمخرج أحمد حسن، وكنت قد عملت معه من قبل، وافقت من المرة الأولى، ولم أتردد".

وقالت: "قال لي أنهم يريدوني معهم في المسلسل، والشخصية لن تستمر طوال حلقات المسلسل، ولكن الدور يحتاج لممثلة، وتلك الثقة أسعدتني للغاية، وقرأت الشخصية، والمسلسل برمته فكرته جيدة للغاية، وهو من نوع الصراعات التي تعجب الناس".