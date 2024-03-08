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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منال سلامة تكشف كواليس دورها في صيد العقارب

منال سلامة
منال سلامة

قالت الفنانة منال سلامة، إنها منذ فترة طويلة لم تشارك في مسلسلات رمضان، مشيرة إلى أن آخر عملين فنيين لها، لم يكونا ضمن السباق الرمضاني.

وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولى المصرية: "عندما عرض عليا مسلسل صيد العقارب ضمن موسم رمضان 2024، للمخرج أحمد حسن، وكنت قد عملت معه من قبل، وافقت من المرة الأولى، ولم أتردد".

وقالت: "قال لي أنهم يريدوني معهم في المسلسل، والشخصية لن تستمر طوال حلقات المسلسل، ولكن الدور يحتاج لممثلة، وتلك الثقة أسعدتني للغاية، وقرأت الشخصية، والمسلسل برمته فكرته جيدة للغاية، وهو من نوع الصراعات التي تعجب الناس".

منال سلامة السباق الرمضانى الفنانة منال سلامة القناه الأولى المصرية رمضان 2024 حلقات المسلسل صيد العقارب

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