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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ترامب يدعم تيك توك ويصف فيسبوك بـ "العدو".. ما القصة ؟

ترامب يدعم تيك توك
ترامب يدعم تيك توك

في مفارقة عجيبة، دعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب تطبيق الفيديو الصيني “TikTok” تيك توك في مواجهة تشريع مزمع من قبل مجلس النواب الأمريكي استعدادًا لتجريد التطبيق من ملكيته الصينية. 

 

وبحسب موقع Axios فإن ترامب دعم تيك توك ضد تشريع للكونجرس يدفع لسحب الاستثمارات الصينية من التطبيق. وهو ما يعد تحولًا كبيرًا في موقفه بسبب تهديده بحظر التطبيق عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.  

 

وفقًا للموقع فإن ترامب هاجم فيسبوك أيضًا، قائلًا "إذا تم التخلص من تيك توك، فسوف يضاعف فيسبوك ومارك زوكربيرج أعمالهما". وذلك في إشارة إلى شركة ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج. 

 

وأضاف ترامب - في منشور له على منصة Truth Social-  "لا أريد أن يكون أداء فيسبوك، الذي غش في الانتخابات الأخيرة، أفضل"، دون تقديم أي دليل. "إنهم عدو حقيقي للشعب."

 

ولم يرد ممثلو فيسبوك ولا تيك توك على طلب للتعليق من موقع Axios .

 

وكانت صوتت لجنة رئيسية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع يوم الخميس الماضي على تقديم تشريع من الحزبين من شأنه أن يجبر شركة “بايت دانس” الصينية المالكة لـ تيك توك، على تجريد ملكيتها للتطبيق في غضون 165 يومًا.

 

ولجأ تيك توك لمستخدميه ليخبرهم بأنه معرض لخطر الإغلاق في الولايات المتحدة. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن سيوقع على مشروع القانون.

 

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