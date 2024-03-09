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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إبراهيم سعيد: شيكابالا يبحث عن "اللقطة".. ولابد أن يعتزل كرة القدم

صدى البلد

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على أن قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، يبحث فقط عن اللقطة أمام جماهيره.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "أجواء مباراة الأهلي والزمالك كانت جيدة للغاية، وما فعله شيكابالا ليس له أي معنى، "انت مالك ومال جمهور الأهلي؟".

وتابع: "كان هناك احترام متبادل بين جماهير الأهلي والزمالك وكذلك بين اللاعبين حتى نهاية المباراة، "ليه دايمًا عايز تشحن الأجواء ياشيكا؟".

وأضاف: "شيكابالا دائمًا يبحث عن اللقطة أمام جمهور الأهلي، وأرى أنه من الأفضل له الاعتزال لأنه أصبح غير مفيد للزمالك، بل بالعكس أرى أنه يضر بالنادي ووجودك كان نفطة ضعف للفريق".

وأكمل: "حاول تخلي الجمهور يحترمك، هل الزمالك بيدفع فلوس لشيكابالا من أجل لقطاته مع جمهور النادي الأهلي؟، عيب أن يحدث مثل هذه الأحداث وفي مباراة خارج أرضك ووسط جمهور عربي وليس مصري فقط".

وزاد: "هل شيكابالا يفعل هذا عشان يداري على أدائه؟، أرى أنه لم يحدث أي فارق مع الزمالك اليوم، ولا كان يوجد داعي لمثل هذه الأفعال، "ليه بتعمل المواقف دي؟".

وأتم: "أوجه نصيحة لجمهور الزمالك، أعملوا أساطير من لاعيبة تجيبلكوا بطولات وليست أساطير وهمية، وهذا هو الفرق بين جمهور الأهلي والزمالك، لأن اهتمام الأهلي بالكيان وليس للاعبين عكس جماهير الأبيض".

جدير بالذكر توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية.

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