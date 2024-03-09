الأزمة تتصاعد.. OpenAI تنشر الرسائل على الملأ بعد قضية إيلون ماسك

أخذ الخلاف بين الملياردير إيلون ماسك وشركة OpenAI منحى آخر حيث نشرت الأخيرة رسائل بريد إلكتروني بينهما على الملأ كذريعة لها بعدما رفع الملياردير دعوى قضائية ضدها ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، مدعيًا انحرافها عن مهمتها الأصلية.

وفي ردها على الاتهامات التي وجهها ماسك إليها بأنها اتخذت طريقا ربحيا وانتهكت الميثاق التأسيسي لها، قالت شركة OpenAI إن ماسك خلال فترة وجوده في الشركة كان يدعم فكرة كونها شركة هادفة للربح.

وقالت OpenAI "نشعر بالحزن لأن الأمر وصل إلى هذا مع شخص كنا معجبين به بشدة - شخص ألهمنا لهدف أعلى، ثم أخبرنا أننا سنفشل، وبدأ منافسًا، ثم رفع دعوى قضائية ضدنا عندما بدأنا في إحراز تقدم ملموس نحوالمهمة بدونه".

وأظهرت رسائل البريد التي نشرتها OpenAI أن ماسك كان يرى أن اندماجها مع شركته تسلا هو الطريقة الوحيدة للتنافس مع جوجل.

وكتبت OpenAI في تدوينة نُشرت يوم الثلاثاء الماضي "ترك إيلون ماسك OpenAI قائلاً إنه يجب أن يكون هناك منافس مناسب لشركة Google DeepMind وأنه سيفعل ذلك بنفسه". مضيفًا "إنه سيكون داعمًا لنا في العثور على طريقنا الخاص."

وزعم إيلون ماسك أن شركة OpenAI قد اتخذت طريقًا آخر غير المقرر لها بسبب شراكتها مع مايكروسوفت مقابل 13 مليار دولار، مدعيًا بأنها انحرفت عن مهمتها الأصلية لأنها كانت مخصصة لأن تكون شركة غير هادفة للربح.

وفي الدعوى اتهم ماسك الشركة، بأن شراكتها مع مايكروسوفت انتهكت الميثاق التأسيسي الذي قامت عليه، وهو ما يمثل خرقًا للعقد.