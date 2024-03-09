بسبب الذكاء الاصطناعي.. لينكد إن يشهد نموًا هائلًا في الاشتراكات

أفادت تقارير أن منصة الوظائف "LinkedIn" لينكد إن قد شهدت قفزة هائلة في الاشتراكات المميزة بنسبة 25٪، وذلك بسبب ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة.

وبحسب تقرير من وكالة “رويتر”، فإن منصة لينكد إن - المملوكة لشركة مايكروسوفت- قد جمعت حوالي 15 مليار دولار في السنة المالية 2023.

ويُعزى الارتفاع الملحوظ في خدمة الاشتراك المتميزة للشركة، إلى تكامل الميزات المخصصة للأعضاء والتي تشمل أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى إثراء تجربة المستخدم والفعالية في البحث عن الوظائف والتوظيف.

وقدمت لينكد إن ميزات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها فحص منشور الوظيفة مقابل السيرة الذاتية للباحث للتأكد من التطابق المحتمل.

وقال التقرير إن الذكاء الاصطناعي يعمل أيضًا على توسيع قدراته لتعزيز الملفات الشخصية للمستخدمين لجذب مسؤولي التوظيف وإنشاء اتصالات تلقائيًا لإشراك أصحاب العمل المحتملين.

كما تشير البيانات الأولية إلى أن 70% من المشتركين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة قد جربوها، ووجدها مفيدة بنسبة 90% .

وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، إن خدمات لينكد إن المدفوعة مثل اشتراكاتها المميزة ساهمت في نمو أرباحها، حيث شهدت لينكد إن زيادة في الإيرادات بنسبة 8٪.