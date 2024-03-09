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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد وشيك .. أمريكا تسقط 15 طائرة مسيرة حوثية في البحر الأحمر

طائرة تابعة للحوثيين
طائرة تابعة للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، أن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر.

وأضافت القيادة الأمريكية في بيان صادر عنها، أن الطائرات المسيرة كانت تشكل “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف بالبحر الأحمر وخليج عدن".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، أعلنت السبت، أنها قصفت صاروخين مضادين للسفن محمولين على شاحنتين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن.

وأوضحت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس" أنه (في حوالي الساعة 9:50 من صباح الجمعة (بتوقيت صنعاء) شنت ضربة في إطار الدفاع عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن كانا مثبتين على شاحنتين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن".

وأضافت أنه "في حوالي الساعة 3:55 مساء الجمعة (بتوقيت صنعاء) أطلق إرهابيون حوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن على سفينة M/V Propel Fortune في خليج عدن"، حسبما جاء في البيان.

ولفتت إلى أن "الصاروخين لما يصيبا السفينة التي ترفع علم سنغافورة، وتمتلكها وتديرها شركات من سنغافورة. كما لما يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

البحر الأحمر القيادة المركزية الأمريكية الطائرات المسيرة البحرية الأمريكية اليمن

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