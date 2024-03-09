إذا مات الجسد يبقي الأثر.. مصطفى حسني يردد الدعاء لشهداء الوطن ولأبنائهم

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوات من الداعية مصطفي حسني، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وردد الداعية الإسلامي مصطفي حسني أدعية لمصر مع أبناء الشهداء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فاعليات الندوة التثقيفية، متمنيا الرخاء والسلام والأمان لمصر، وداعيا لشهداء الوطن قائلا:"إذا فني الجسد يبقي الأثر".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.