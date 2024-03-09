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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إذا مات الجسد يبقي الأثر.. مصطفى حسني يردد الدعاء لشهداء الوطن ولأبنائهم

مصطفي حسني
مصطفي حسني

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوات من الداعية مصطفي حسني، ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وردد الداعية الإسلامي مصطفي حسني أدعية لمصر مع أبناء الشهداء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فاعليات الندوة التثقيفية، متمنيا الرخاء والسلام والأمان لمصر، وداعيا لشهداء الوطن قائلا:"إذا فني الجسد يبقي الأثر".

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفي حسني الشهداء ابناء الشهداء يوم الشهيد

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