لماذا «أمالثيا»؟ .. سر تسمية ممر الخير والعطاء لإغاثة غزة |فيديوجراف

عرض الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس مبادرة قبرص لإنشاء ممر بحري والتي عرفت بـ"مبادرة امالثيا" لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال مؤتمر باريس الدولي للمساعدات الإنسانية خلال مداخلة في المؤتمر الدولي الذي حضره نحو 80 دولة ومنظمة دولية وقادة عالميين، وفي أثناء اتصالاته الثنائية.

ماذا تعني امالثيا

أطلق الرئيس القبرصي على خطته لمساعدة أهالي غزة اسم مبادرة "أمالثيا" الذي يعود إلى اسم الأم الحاضنة لزيوس في الأساطير اليونانية.

ويعتبر اسم أمالثيا في اللغة اليونانية هو اسم فتاة ويعني "إلهة العطاء"، وفي الأساطير اليونانية، أمالثيا هو اسم عنزة (أو في بعض الأحيان، حورية أو فتاة تربي الماعز) التي أرضعت الرضيع زيوس وحمته من والده القاتل كرونوس..وبفضل حمايته وتغذيته، نشأ زيوس للإطاحة بكرونوس.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: