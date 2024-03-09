1,250مليون صاروخ.. الأمن يداهم مصنع ألعاب نارية في الفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع الألعاب النارية الإتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (47 كرتونة بإجمالى 1,250مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال- كمية من خامات وأدوات ومعدات التصنيع).. وإعترف بتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.