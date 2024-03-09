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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

السيارات الكهربائية الصينية تتفوق على نظيرتها الأمريكية من حيث الأداء والسعر| مقارنة

السيارات الصينية
السيارات الصينية والأمريكية

تعاني شركات صناعة السيارات الأمريكية من صعوبة بيع المركبات الكهربائية في حين تتقدم السوق الصينية بخطى واثقة، وذلك بسبب تراجع جودة منتجاتهم، وفقًا لأحد أكبر شركات تصنيع مواد البطاريات في العالم.

قال ماثياس ميدريخ، الرئيس التنفيذي لشركة "أوميكور"، إن مبيعات السيارات الكهربائية الصينية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسوق الأمريكية بسبب أدائها الأفضل وتوفرها الأكبر.

"إنها ببساطة سيارات جيدة ويشتريها الناس"، وأضاف في مقابلة، مشيرًا إلى السيارات الصينية. "يبدو أن الشركات الأمريكية تواجه صعوبة في تقديم سيارات كهربائية جيدة إلى السوق."

 

مقارنة بين السوق الأمريكية والصينية

رئيس الشركة البلجيكية المنتجة لمواد الكاثود لبطاريات السيارات الكهربائية، التي تعتبر فولكس فاجن وبي إم دبليو وشركة إنفجن AESC الصينية من بين عملائها، أضاف أن شركات صناعة السيارات الأمريكية قلصت أيضًا خطط التوسع في المصانع للمركبات الكهربائية بسبب الطلب الضعيف.

في الصين، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بما في ذلك الهجينة بنسبة 36 في المائة لتصل إلى 7.7 مليون في عام 2023، مقارنة بـ 5.7 مليون في عام 2022، وفقًا لبيانات جمعية السيارات الصينية.

شكلت السيارات الكهربائية أكثر من ثلث المركبات الجديدة المباعة في الصين العام الماضي مقارنة بنسبة 28 في المائة في عام 2022.

على الرغم من ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بما في ذلك الهجينة بشكل حاد في الولايات المتحدة العام الماضي، فإن السوق لا تزال صغيرة.

زادت مبيعات الولايات المتحدة 58 في المائة إلى 1.5 مليون في عام 2023، فقط 9.6 في المائة من الإجمالي. وقد ارتفعت هذه النسبة من 931,700 في عام 2002، 6.8 في المائة من الإجمالي، وفقًا لاستشارات مجموعة "كرو".

أدى نجاح السوق الصينية إلى حدوث تراجع في إنتاج شركة فورد لشاحنتها الكهربائية "إف-150 لايتنينج" وتقليص الشركات العامة وتسلا لبعض خطط التوسع في السيارات الكهربائية.

ومع ذلك، هناك عوامل ثقافية تقف وراء نجاح السوق الصينية مقارنة بالولايات المتحدة، التي تُعتبر تحديًا أكبر للتغلب عليه.

ويعود ذلك إلى تفضيل السائقين في الولايات المتحدة للسيارات الكبيرة، التي يقول محللو السوق إنها تحت التطوير.

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