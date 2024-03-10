موارد صندوق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون الجديد

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، موارد صندوق الضمان الاجتماعي، والتي انحصرت في 5 أمور طبقا لنص المادة 40 .

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، نهائياً على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة.

ونصت المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1. المبالغ المدرجة بالموازنة الجماعة للدولة.

2. التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله حسب للإجراءات المقررة قانونًا.

3. الأموال التي تم صرفها دون أصدر حق من المساندة النقدي وتم استردادها.

4. عائد استغلال أموال الصندوق حسب للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5. حصيلة الغرامات المحكوم بها حسب لأحكام هذا القانون.